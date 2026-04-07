Džej Di Vens javno optužio Ukrajinu za pokušaje mešanja u izbore u SAD i Mađarskoj

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas u Budimpešti da je mađarski premijer Viktor Orban najvažniji lider u Evropi da ga vidi kao lidera koji može da obezbedi energetsku sigurnost evropskog kontinenta. Vens je naglasio da želi da njegova poseta ne bude fokusirana samo na ekonomsku saradnju, već i na moralne aspekte, uključujući obrazovanje, energetsku nezavisnost i sigurnost, prenosi Mađar nemzet. Na konferenciji za novinare, Orban je rekao da je