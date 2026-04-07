Iran traži odštetu i kraj vazdušnih udara SAD

Bez privremenih rešenja

Iran je postavio preduslove za razgovore o trajnom miru sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas neimenovani visoko rangirani iranski zvaničnik. On je rekao da u preduslove spada trenutni prekid vazdušnih udara, garancije da se napadi neće ponoviti i nadoknadu ratne štete, prenosi Rojters. Neimenovani iranski zvaničnik potvrdio da zvanični Teheran odbacuje svako primirje sa SAD koje ima samo privremeni karakter. On je dodao da bi trajni mirovni sporazum