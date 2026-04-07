Pad akcija na američkim berzama pre isteka Trampovog ultimatuma
Politika
Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su pale, jer blede nade u primirje pred rok američkog predsednika Donalda Trampa upućen Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza. Berzanski indeks Dow Jones pao je za 382 poena, odnosno 0,8 odsto, S&P 500 za 0,9 odsto, a Nasdaq za 1,4 odsto, preneo je Si-En-Bi-Si. Tramp je postavio rok do 20 sati po istočnoameričkom vremenu da Vašington i Teheran postignu dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, a u suprotnom će SAD