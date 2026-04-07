Za Vaskrs promenljivo i hladnije vreme, mogući kiša, susnežica i sneg u višim predelima

Vaskršnji praznici u Srbiji ove godine protići će uz promenljivo i osetno hladnije vreme.

Prema aktuelnim najavama, od petka uveče, 10. aprila, do nedelje, 12. aprila, očekuje se jače naoblačenje i pogoršanje vremenskih prilika. U nižim predelima moguća je kiša, ponegde i susnežica, dok se u brdsko-planinskim krajevima očekuje sneg i formiranje ili povećanje snežnog pokrivača. Prethodno se, u periodu od 9. do 11. aprila, širom Srbije prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi, a lokalno su mogući i slabi mrazevi na visini od dva metra, sa najvećom