Dizel u Severnoj Makedoniji skuplji pet dinara

Maksimalna maloprodajna cena litra "eurodizela" u Severnoj Makedoniji od danas je viša za 2,5 denara (oko pet dinara) i iznosi 98 denara.

Na pumpama u Severnoj Makedoniji nova maksimalna cena litra bezolovnog benzina "eurosuper" od 85 oktana od ponoći je niža za pola denara i iznosi 83,5 denara, dok je cena "eurosupera 98" ostala 85,5 denara za litar, kao i prošle sedmice. Vlada Severne Makedonije je u nedelju, 5. aprila na vanrednoj hitnoj sednici donala odluku o smanjenju akcize na dizel za četiri denara i za dva denara na bezolovne benzine i produžila uredbu o snižavanju poreza na dodatu vrednost