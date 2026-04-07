Iran najavljuje proporcionalne mere, ukoliko Tramp noćas ispuni pretnje o kraju civilizacije

Predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir-Sajed Iravani rekao je večeras da će Teheran "momentalno preduzeti proporcionalne mere" ako predsednik SAD Donald Tramp noćas ispuni svoje pretnje o kraju civilizacije.

Iravani je ocenio da Trampove reči kako će "cela jedna civilizacija umreti" ako Iran do kraja dana ne pristane na sporazum sa SAD "predstavljaju podstrekavanje na ratne zločine a potencijalno i na genocid", prenosi Asošijeted pres. Na sednici Saveta bezbednosti UN u vezi sa Ormuskim moreuzem, Iravani je pozvao međunarodnu zajednicu da prozove Trampa zbog njegove retorike - pre no što bude kasno. "Iran neće stajati nepomično, suočen sa ovako nečuvenim ratnim