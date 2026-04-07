Preminuo mladić na koga je u udesu kod Merkatora pao semafor

Dvadesetosmogodišnji M. M, koji je teško povređen kada je na njega pao semafor prilikom udesa na raskrsnici kod Merkatora, preminuo je posledica povreda.

On je uprkos naporima lekara u Kliničkom centru Vojvodine podlegao višestrukim teškim povredama. Drugi mladić koji je u istom udesu zadobio višestruke kontuzione povrede trenutno je svestan, orijentisan i stabilan, kažu u KCV-u. Podsetimo da su dva mladića povređena sinoć oko 22 časa u teškoj saobraćajnoj nezgodi kod Merkatora, kada je prilikom sudara dva automobila na pešaka oboren semafor. U Hitnoj pomoći su rekli da je 28-godišnji mladić, na koga je pao semafor,