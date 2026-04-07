Danas su Blagovesti, veruje se da je dobro doneti važne životne odluke

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Blagosvesti, dan kada se hrišćani podsećaju dolaska Arhangela Gavrila koji je Bogorodici javio blagu vest da će roditi Sina Božijeg. Blagovesti su jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika.

"Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama", tim rečima arhanđel Gavrilo saopštio je Devici Mariji da je odabrana od Boga da rodi Božijeg sina, Isusa Hrista, Mesiju i Spasitelja sveta i čoveka. Otuda se i Blagovesti smatraju koliko velikim toliko i radosnim praznikom. Sa ovim događajem, otpočela je istorija spasenja ljudskog roda i obnovljenja tvari. Spadaju u red Bogorodičnih praznika, i uvek se slave 25. marta po starom, odnosno 7.