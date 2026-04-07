Haverc spasao Arsenal u Lisabonu, otpor Sportinga pukao u završnici

Fudbaleri Arsenala slavili su 1:0 (0:0) protiv Sportinga u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, odigranom u Lisabonu.

Sporting se ponosito i borbeno držao protiv lider Premijer lige, ali je jedan momenat nepažnje bio fatalan. Činilo se da će se Arsenal vratiti u London sa nulom pred revanš na "Emirejtsu". Individualno iskustvo i kvalitet su došli do izražaja u odnosu na defanzivnu taktiku u prvom minutu sudijske nadoknade, kad je Gabrijele Martineli pronašao Kaija Haverca, koji se u idealnom tajmingu izmakao odbrambenoj liniji. Nemački napadač je rutinski primio pas i matirao