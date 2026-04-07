Macut za RTS: Nedostaje želja za konsenzusom, nadam se da će biti postignut u razgovorima sa predsednikom

Premijer Đuro Macut kaže za RTS da je veliki rezultat prve godine rada Vlade stabilizacija političkog, ali i društvenog života. Predsednik Vlade smatra da poverenje u univerzitete apsolutno postoji, ali da je uzdrmano i da stalno moramo da ga vraćamo.

Vlada Srbije sledeće nedelje ulazi u drugu godinu mandata. O atmosferi u društvu, rekonstrukciji Vlade, izborima, situaciji na beogradskom univerzitetu i ostalim aktuelnim temama – za RTS govori premijer Đuro Macut. Prema njegovoj oceni, ono što nedostaje u Srbiji jeste želja za konsenzusom. "Nadam se da će na razgovorima sa predsednikom Republike, biti postignut jedan konsenzus oko toga šta je najbolje za Srbiju u ovom trenutku, tada će možda nastupiti i ta