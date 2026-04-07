Obrušio se kran na gradilištu novog mosta, jedna osoba poginula, dva radnika povređena

Na gradilištu novog mosta obrušio se kran koji je nosio metalnu konstrukciju tešku 350 tona. Tom prilikom jedna osoba je poginula, a dva radnika su povređena.

Prilikom pada krana, kako RTS saznaje, na gradilištu novog mosta, povređeni radnici su prevezeni u Urgentni centar. Za RTS su iz Hitne pomoći potvrdili da je jedna osoba stradala. Kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona, nezvanično saznaje RTS. Posle nesreće na gradilištu oglasilo se i nadležno ministarstvo. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je oko podneva na gradilištu mosta preko reke Save u Beogradu