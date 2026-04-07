Policija privela pa pustila dve osobe u Kosovskoj Mitrovici, navode da su raznosili pošiljke Pošte Srbije

Dva muškarca su privedena u policijsku stanicu u severnom delu Kosovske Mitrovice, zbog sumnje da rade kao poštari Pošte Srbije u raznošenju pošiljki, saopštili su iz policije na severu KiM. Nakon ispitivanja, pušteni su da se brane sa slobode.

Nakon ispitivanja odlukom tužioca privedeni su pušteni da se brane sa slobode, a slučaj je predat jedinici za privredni kriminal na dalje postupanje, koja će detaljno istražiti sumnjive aktivnosti i moguće pravne konsekvence. Šef operative policije za severni region Petrit Fejza potvrdio je ranije privođenje i naveo da će o eventualnom zadržavanju odlučiti tužilac. "Dve osobe su privedene pod sumnjom da su ovde radile kao poštari za Poštu Srbije", rekao je Fejza