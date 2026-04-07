Trampov ultimatum Teheranu ističe danas; Pezeškijan: Spremni smo da se žrtvujemo za odbranu Irana

Ultimatum koji je američki predsednik postavio Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza ističe danas. Donald Tramp poručuje da bi Iran mogao biti "uništen“ za jednu noć, dok iranski predsednik odgovara da su on i 13 miliona Iranaca spremni da se žrtvuju. Iran je postavio preduslove za pregovore o trajnom miru sa Sjedinjenim Američkim Državama uključujući trenutni prekid napada, garancije da se oni neće ponoviti i nadoknadu štete. Prema podacima Kancelarije UN od početka rata do 30. marta u Iranu je poginulo

12:26 Rojters: Iran postavio uslove za pregovore o trajnom miru sa SAD Iran je postavio preduslove za pregovore o trajnom miru sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je visoki zvaničnik za Rojters, navodeći da oni uključuju trenutni prekid napada, garancije da se napadi neće ponoviti i nadoknadu štete. Zvaničnik je rekao da Teheran odbacuje bilo kakav prekid vatre sa SAD koji bi bio samo privremen. Dodao je da bi trajni mirovni sporazum trebalo da omogući Iranu