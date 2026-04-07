Zelenski: Ponudili smo Rusiji energetsko primirje; Kremlj: Nismo upoznati s dolaskom Vitkofa u Kijev

Rat u Ukrajini – 1.503 dan. Rusija više puta pozvana da prekine vatru barem za Uskrs, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kremlj potvrđuje da Moskva i Kijev nastavljaju dijalog s Vašingtonom koristeći svoje kanale komunikacije

Tri osobe su poginule, uključujući malo dete, a 18 je povređeno u ruskim noćnim napadima na Odesu, potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ističe da je Kijev više puta predlagao Rusiji da prekine vatru bar za Uskrs – za ovo posebno doba godine. "Ali za njih su sva vremena ista, za njih ništa nije sveto, i ako Rusija može sebi da priušti rat, može da ga finansira – Rusija neće želeti sama da sklopi mir", ocenjuje Zelenski. Napominje da je Ukrajina