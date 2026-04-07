Anđelković:Dva službenika Pošte Srbije koji su privedeni u KM pušteni,učestali incidenti

BEOGRAD - V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković izjavio je da su dvojica službenika tog preduzeća, koje je danas u Kosovskoj Mitrovici privela tzv. kosovska policija, pušteni i istakao da su takvi incidenti prema Srbima na KiM učestali.

Anđelković je za Tanjug rekao da su ti službenici trebali da odnesu penziju iz Rudara ljudima kući da oni ne bi išli iz Kosovske Mitrovice ili iz nekog drugog mesta do Rudara ili Merdara da bi podigli penziju. "Priveli su ih i saslušali. Mi smo angažovali advokate, i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, i koliko su mi javili, pušteni su kućama", naveo je Anđelković. Dodao je da službenici Pošte Srbije pomažu ljudima na KiM koliko god mogu, imajući u vidu da je