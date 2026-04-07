BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp: Iran bi mogao biti "uništen" za jednu noć; Teheran: Prihvatamo samo kraj rata, reparacije i ukidanje sankcija

TEL AVIV, TEHERAN - U snažnim udarima IDF na Iran pogođen najveći petrohemijski kompleks u zemlji. Iz Teherana navode da je bombardovan Univerzitet Šarif, opisujući ga kao "iranski MIT". Odbacili su mirovni plan kojim je posredovao Pakistan i istakli potrebu za "trajnim okončanjem rata uz uvažavanje stavova Irana". Kako se bliži isticanje ultimatuma, predsednik SAD Donald Tramp poručuje da bi Iran mogao biti "uništen“ za jednu noć.

Najpre primirje od 45 dana, zatim sklapanje dugoročnog mirovnog sporazuma - tako bi se, prema medijskim izveštajima, predloženi prekid vatre, kojim je posredovao Pakistan, odvijao u dve etape. Teheran je odbacio taj predlog insistirajući da se odmah uspostavi trajno primirje, a od Amerike i Izraela traži ukidanje sankcija, reparacije i garancije da neće ponovo napasti. "Postavili smo niz zahteva zasnovanih na našim interesima. Iran ima gorko iskustvo pregovaranja