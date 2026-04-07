Čitava civilizacija će umreti večeras-Trampove pretnje Iranu zbog Ormuza; Bela kuća negira upotrebu nuklearnog oružja

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na platformi Truth Social. U Trampovoj objavi proteklog vikenda on je dao Iranu rok do 1 sat ujutru u sredu po britanskom vremenu, a iransko rukovodstvo nazvao je "ludim kopiladima" koja će "živeti u paklu". Tramp je ponovio da pregovara sa novim