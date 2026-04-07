BRATISLAVA - Slovački premijer Robert Fico potvrdio je da će prisustvovati proslavi Dana pobede u Moskvi 9. maja.

Fico je to rekao u video poruci objavljenoj na Fejsbuku. On je u maju 2025. godine učestvovao u proslavi Dana pobede u Moskvi. Ruski ambasador u Slovačkoj Sergej Andrejev rekao je u martu za RIA Novosti da je ruska strana potvrdila spremnost da 9. maja ugosti slovačkog premijera kako bi učestvovao u proslavi Dana pobede.