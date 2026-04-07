Izveštaj: Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei u teškom stanju u gradu Kom

TEHERAN - Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi se na lečenju u gradu Kom i, prema obaveštajnoj proceni zasnovanoj na američkim i izraelskim podacima, "nije sposoban da vodi zemlju", navodi se u diplomatskom memorandumu koji su saveznici u Zalivu podelili međusobno, a u koji je uvid imao "Tajms".

U dokumentu je navedeno da je Hamnei bez svesti i da se nalazi u teškom medicinskom stanju nakon vazdušnog napada u kojem je poginuo njegov otac, dugogodišnji iranski vrhovni vođa Ali Hamnei. Prema memorandumu, mlađi Hamnei se leči u Komu, jednom od najvažnijih verskih centara šiitskog islama u Iranu, i nije uključen u donošenje odluka u državnom vrhu. U istom dokumentu navodi se i da se telo Alija Hamneija priprema za sahranu, dok su obaveštajne službe uočile