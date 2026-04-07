Nakon Trampovih pretnji Iranci "ljudske lance" oko lokacija koje bi mogle biti mete

TEHERAN - Nakon pretnji predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o mogućim napadima na iranske infrastrukturne i energetske objekte Iranci se okupljaju oko elektrana i mostova formirajući "ljudske lance" oko lokacija koje bi mogle biti meta američko-izraelskih udara.

Video snimak koji je objavila iranska novinska agencija Fars prikazuje ljude koji drže veliku iransku zastavu preko lučnog mosta Pol Sefid u Ahvazu, na jugozapadu Irana. Drugi objavljen video prikazuje "lanac studenata" na istorijskom Starom mostu u Dezfulu, na jugozapadu Irana, a objavljena je i fotografija na kojoj se vidi grupa ljudi okupljena ispred elektrane Šahid Radžaj blizu Teherana. Brojni iranski mediji su preneli da su se Iranci sa transparentima okupili