Macut: „Bratina i Glišić su dali izjave kao ličnosti koje imaju stav, a ne kao ministri“

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je razgovarao sa ministrima Borisom Bratinom i Darkom Glišićem kojima je, kako je naveo, jasno da su dali prejake izjave u vezi sa studenatima, odnosno državnim univerzitetima. „Ljudi su to rekli u nekom trenutku, u nekom slobodnom razgovoru, u nekim emisijama koje su bile opšteg karaktera.

Ne kao ministri, već kao ličnosti koje imaju neki stav o tome“, rekao je Macut za RTS. Dodao je da je njihova „emocija bila usmerena ka tome da su roditelji u brizi da li će njihova deca, ako upišu univerzitet u Srbiji, i završiti taj univerzitet“. „Potpuno se izmešta fokus, a zaboravlja se suština, mi govorimo o tragičnom događaju. Ne treba da idemo sa jednog stanovišta na drugo, a to je političko spinovanje ili od toga izvlačiti potpuno paradoksalne političke