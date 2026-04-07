Uhapšeno pet osoba zbog poreske prevare, budžet Srbije oštećen za više od 549 miliona dinara

Uhapšene su četiri osobe iz Česterega, mesta kod Žitišta u Vojvodini, i jedan državljanin Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su njihove firme pravile lažne račune i dokumenta i time oštetili budžet Srbije za više od 549 miliona dinara, saopštila je danas Poreska uprava.

Kako je navedeno, ta grupa ljudi je napravila više firmi koje su međusobno sarađivale, pravili su lažne račune i na taj način, podnošene su poreske prijave sa lažnim podacima, čime je izbegnuto plaćanje poreza na dodatu vrednost. Takođe, sumnja se da je jedan od osumnjičenih podizao veće iznose novca u gotovini sa računa privrednih društava i zadržavao ih za lične potrebe, bez obračuna i plaćanja poreza. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su uz