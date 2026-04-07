Vučić kaže da je zadovoljan dosadašnjim tokom konsultacija s političkim strankama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zadovoljan dosadašnjim tokom konsultacija s delom političkih partija.

Vučić je u obraćanju iz Predsedništva Srbije rekao da je danas imao „dobre i sadržajne“ razgovore s predstavnicima Socijalističke partije Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. „Moja poruka posle razgovora je da svi zajedno moramo da nastavimo da radimo, da budemo što više ujedinjeni jer nam preti velika kriza spolja, ne iznutra. Predstoji nam veoma teško vreme u Evropi, to nije samo pitanje nafte“, kazao je Vučić. On je