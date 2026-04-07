Rusija se neće izvinjavati zbog veta! Nebenzja odbrusio američkom kolegi u UN i predložio alternativu

Rusija nije mogla da podrži nacrt rezolucije Saveta bezbednosti UN o Ormuskom moreuzu, jer bi takav tekst stvorio opasan presedan za međunarodno pravo, izjavio je Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Rusije pri UN, komentarišući ruski veto na dokument.

Rusija i Kina su snažno pozivale arapske zemlje da se uzdrže od promovisanja nacrta rezolucije SB UN o Ormuskom moreuzu, objasnio je on. Prema njegovim rečima, Moskva zajedno sa Pekingom predlaže SB UN da se razmotri alternativni nacrt rezolucije o tekućoj situaciji na Bliskom istoku. Rusija osuđuje agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, istakao je on. Rusija smatra svaki napad na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Irana