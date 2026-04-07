Tramp uoči isteka ultimatuma: Usred smo žestokih pregovora, uskoro se obraćam

Sjedinjene Države su trenutno usred žestokih pregovora o Iranu, dok se ultimatum Teheranu približava datumu isteka, izjavio je američki predsednik Donald Tramp, a prenose mediji.

On je takođe dodao da će uskoro biti održan brifing na kom će ga informisati o pakistanskom predlogu. Ranije večeras, Pakistan je zatražio od predsednika SAD da produži rok za postizanje sporazuma sa Iranom za još dve nedelje, rekao je premijer zemlje Šehbaz Šarif. Istovremeno, pakistanski premijer zatražio je od Irana da otvori Ormuski moreuz na dve nedelje „kao gest dobre volje“. Predsednik SAD Donald Tramp obavešten je o predlogu Pakistana za prekid vatre sa