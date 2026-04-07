"14 miliona Iranaca i ja spremni smo da žrtvujemo živote": Predsednik Irana pred istek Trampovog ultimatuma

Suočen sa predstojećim rokom za SAD, iranski predsednik Masud Pezeškijan je u utorak izjavio da se "14 miliona Iranaca, uključujući i njega samog, dobrovoljno prijavilo da žrtvuje svoje živote u ratu".

Predsednik je ovo objavio na društvenoj mreži X neposredno pre isteka roka koji je američki predsednik Donald Tramp dao pre nego što bombarduje elektrane i mostove u Iranu ako ne olabave svoj kontrolu nad Ormuskim moreuzom. "Više od 14 miliona Iranaca izjavilo je spremnost da žrtvuje svoje živote u (samopožrtvovanoj) kampanji. I ja sam bio, jesam i ostaću spreman da dam svoj život za Iran", napisao je on. Ova brojka je dvostruko veća od ostalih brojki koje su