Bouen: Australija obezbedila isporuke goriva do maja

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Bouen: Australija obezbedila isporuke goriva do maja

Australija je obezbedila isporuke goriva do maja, a nestašice u snabdevanju su smanjene na svim benzinskim pumpama u zemlji, izjavio je danas australijski ministar energetike Kris Bouen. "Obezbedili smo pravno obavezujuće snabdevanje do maja", rekao je Bouen novinarima tokom konferencije za novinare, prenosi Rojters.

Australijska vlada je ranije naznačila da je Australija osigurala uvoz goriva do sredine aprila. Bouen je rekao da je procenat benzinskih stanica koje su ostale bez dizela u Australiji pao na 3,4 odsto i najavio je da će vlada nastaviti da sarađuje sa industrijom i trgovinskim partnerima kako bi se osiguralo redovno snabdevanje gorivom. (Telegraf Biznis/Tanjug)
