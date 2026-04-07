Džej Di Vens u Budimpešti žestoko kritikovao EU: Podrška Orbanu uoči nedeljnih izbora
Telegraf pre 4 sati | Telegraf.rs/Tanjug
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da Evropa popušta pred ideologijom "krajnje levice", ocenjujući da ta ideologija ima prednost u univerzitetskim krugovima, industriji zabave, medijima, kao i u birokratiji sa obe strane Atlantskog okeana.
Govoreći na konferenciji za mediji u Budimpešti zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, Vens je rekao da "najradikalniji članovi krajnje levice" žele da navodno sruše spomenike nacionalnim herojima ili bace lažnu krv na umetnička dela, kao i da "zapale crkve", prenosi Gardijan. Prema njegovim rečima, "feministkinje nadgledaju politiku koja je dovela do eksplozije migrantskog kriminala i seksualnog napada na žene za koje tvrde da ih štiti". Kritikovao je