Obuka kopnenih jedinica Vojske Srbije na usavršenim samohodnim haubicama realizovana u Kraljevu

Zajednička obuka posluga iz artiljerijskih diviziona Kopnene vojske na usavršenim samohodnim haubicama 122 mm 2S1 M-21 realizovana je na poligonu Karapandža kod Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Obuku su pohađale posluge iz svih haubičko-artiljerijskih diviziona Vojske Srbije (VS) radi unapređenja procesa obučavanja i osposobljenosti za borbenu upotrebu modernizovanih oruđa, koja su ugradnjom savremenog sistema za upravljanje vatrom dobila veću vatrenu moć, brzinu i preciznost gađanja, uz jači efekat dejstva po cilju. Komandant 23. samohodnog haubičko-artiljerijskog diviziona major Ivan Todosijević rekao je da je obuci na poligonu prethodilo