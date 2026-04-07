Klopka za Crvenu zvezdu! Prljava igra Evrolige: Svi gledaju u njega, sprema se velika krađa!

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Pariza u 36. kolu Evrolige.

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia U prvom ovosezonskom duelu dva kluba u Evroligi, Crvena zvezda je 23. decembra u gostima poražena od Pariza (92:102). Utakmica sa Parizom je za Crvenu zvezdu od ključne važnosti za dalju borbu i plasman u nastavak takmičenja u Evroligi. Crveno-beli imaju imperativ pobede u nastojanju da se plasiraju u prvih deset timova i time izbore doigravanje. Izuzetno bitan meč za tim Saše Obradovića sudiće Španac Huan