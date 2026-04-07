Prokockali plus sedam: Kako su vaterpolisti Srbije ispustili 11:4 protiv Grčke i - izgubili?!

NI plus sedam nije bilo dovoljno vaterpolistima Srbije da potope Grke. "Delfini" su u drugom kolu grupe A Divizije 1 Svetskog kupa u Aleksandropoliju doživeli jedan od najšokantnijih poraza u poslednje vreme, jer su od 11:4 na kraju stigli do 15:16 (4:3, 7:4, 3:6, 1:3). Naši se sutra (12.30) sastaju sa Mađarskom i pobednik će izboriti grupu za plasman od 1. do 4. mesta, koja donosi i kartu za završni turnir od 22. do 26.jula u Sidneju.

Foto Nikola Skenderija Nikola Jakšić i drugovi su doživeli baš bolan poraz. Posle 3:2 za Grke zaigrali su briljantno i za deset minuta su napravili seriju 9:1 za 11:4. Činilo se da su naši na pragu velike pobede, jer im je sve polazilo za rukom. Međutim, ubrzo dolazi do pada u igri, kormilar Grčke na gol šalje Zerdevasa, koji spušta rampu i domaćin serijom 9:2 stiže do 13:13. Ipak, naši su izdržali taj nalet, golovima Martinovića i Stanojevića vraćaju se na 15:13.