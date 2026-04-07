Sve gađaju: IDF priznaje da je u napadu na Teheran oštećena sinagoga

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ranije danas izvele napad koji je oštetio sinagogu u Teheranu, navodeći da je cilj bio visoki iranski komandant i da žale zbog "kolateralne štete“ na obližnjoj jevrejskoj bogomolji.

Foto: Printskrin/ IRNA News Agency Prema iranskim medijima i snimcima, velika šteta je nastala je na sinagogi Rafi Nija. Kao odgovor na upit lista Tajms ov Izrael, vojska kaže da je pogođen visoki komandant iz Hatam al-Anbije, iranske vojne komande za vanredne sinuacije. "Primili smo izveštaje da je i obližnja sinagoga oštećena u napadu. IDF žali zbog kolateralne štete na sinagogi i naglašava da je napad bio usmeren na visoki vojni cilj u okviru oružanih snaga