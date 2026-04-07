BIRN: Izraelska vojna kompanija proizvodiće dronove u objektima Željka Mitrovića

Otvaranje fabrike dronova najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali nije otkrio nikakve detalje. BIRN saznaje ko su partneri i gde će se proizvoditi

„Uskoro otvaramo prvu fabriku ozbiljnih dronova ovde u našoj zemlji, veoma ozbiljnih, najozbiljnije svetske produkcije“, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 7. marta ove godine. On je ranije rekao da će Srbija fabriku otvoriti sa inostranim partnerom, i to iz Izraela, kao i da bi fabrika mogla da počne s radom već u aprilu, ali nije otkrio ime kompanije. BIRN i Haaretz otkrivaju da je u pitanju Elbit Systems, najveća izraelska vojna kompanija koja je