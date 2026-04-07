Izbori u Mađarskoj, eksploziv u Srbiji: Potraga za „migrantima-teroristima“

Navodni eksploziv pronađen u blizini gasovoda podiže temperaturu pred ključne izbora u Mađarskoj, piše CNN. Direktor VBA Đuro Jovanić tvrdi da je eksploziv proizveden u SAD i da je trabalo da ga aktivira nekakav migrant

Kod sela Velebit, u blizini gasovoda Turski tok, u nedelju (5. april) pronađena su dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima blizu infrastrukture kojom se ruski gas transportuje u Mađarsku, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Policija i vojska pretraživali su teren na putnom pravcu Trešnjevac -Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit i to kombinovano – sa zemlje, uz kontorolu i koordinaciju iz vazduha, preneo je RTS. Direktor