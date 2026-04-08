Počinje privatizacija srpskih klubova - Ranko Stojić najavio prvu veliku promenu

Direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić najavio je privatizaciju srpskih klubova, a među prvima će biti Dubočica iz Leskovca.

Stojić je na konferenciji "Put šampiona" posvećenoj razvoju omladinskog fudbala najavio da će već do kraja aprila leskovački prvoligaš postati privatan klub. Naveo je da će 70 odsto vlasništva pripasti privatnom kapitalu, a 30 odsto ostati u vlasništvu Grada. "Mi imamo pravni osnov za transformaciju klubova, a to je neka vrsta privatizacije. U toku ovog meseca biće transformacija Dubočice iz Leskovca gde će 70 odsto biti privatni kapital, a 30 odsto će biti