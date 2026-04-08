„Kraljici ketamina" 15 godina zatvora zbog smrti Metjua Perija

Dilerka droge, nazvana „Kraljica ketamina“, osuđena je na 15 godina zatvora u vezi sa smrtonosnim predoziranjem Metjua Perija, zvezde serije „Prijatelji“ i njenom ulogom u obezbeđivanju doze snažnog anestetika koji je ubio glumca.

Džejvi Sanga, koja je priznala da je vodila „skladište“ za ilegalne narkotike iz kuće u Los Anđelesu, izjasnila se krivom u septembru po pet tačaka optužnice za krivična dela vezana za drogu.

Sanga (42), dvojna američko-britanska državljanka, suočila se sa kaznom do 65 godina zatvora.

Okružna sutkinja Šerilin Garnet izrekla je kaznu od 15 godina zatvora, strožu od onih koje je dobilo preostalih četvoro optuženih u ovom slučaju, među kojima su i dva lekara.

Savezni tužioci su predložili kaznu zatvora od 15 godina.

Odbrana je pozvala sutkinju da ograniči Sanginu kaznu na vreme koje je već odslužila iza rešetaka.

Sanga je u zatvoru od avgusta 2024.

Peri je pronađen kako pluta licem nadole u đakuziju u sopstvenom domu u Los Anđelesu 28. oktobra 2023. Imao je 54 godine.

Izveštaj o obdukciji zaključio je da je Peri umro od „akutnih efekata ketamina“, koji je u kombinaciji sa drugim faktorima izazvao gubitak svesti i utapanje glumca.

Ketamin je kratkotrajni, ali snažan anestetik sa halucinogenim svojstvima koji se ponekad propisuje za lečenje depresije i drugih psiholoških poremećaja.

Takođe je stekao popularnost zbog zloupotrebe kao ilegalna droga za zabave.

Peri je javno priznao decenije zloupotrebe supstanci koje su se preklapale sa vrhuncem njegove slave dok je igrao sarkastičnog, ali šarmantnog Čendlera Binga u hit NBC televizijskoj seriji „Prijatelji“ iz 1990-ih.

Umro je godinu dana po objavljivanju memoara „Prijatelji, ljubavnici i velika užasna stvar“, u kojima je pisao o zavisnosti od lekova protiv bolova i alkohola.

U mesecima pre nego što je umro, Peri je tvrdio da se izborio sa ovim problemima.

Ali, prema rečima policijskih službenika, Peri je bio pod medicinskim nadzorom na infuzijama ketamina zbog depresije i anksioznosti u klinici gde je postao zavistan od droge.

Kada su lekari tamo odbili da mu povećaju dozu, Peri se okrenuo beskrupuloznim dobavljačima koji su bili spremni da iskoriste njegovu zavisnost od droge za sopstvenu finansijsku korist, saopštile su vlasti.

U roku od nekoliko nedelja, umro je od predoziranja ketaminom koji mu je obezbedila Sanga.

Ona je priznala da je prodala ukupno 51 bočicu ketamina posredniku, Eriku Flemingu, koji je zatim prodao doze Periju preko glumčevog ličnog asistenta, Keneta Ivamase.

Ivamasa je, rekli su tužioci, kasnije ubrizgao Periju najmanje tri doze ketamina iz bočica koje je Sanga obezbedila, što je rezultiralo smrću.

Kao deo dogovora sa tužiocima, Sanga se izjasnila krivom po jednoj tački optužnice za održavanje prostorija u kojima se nalazila droga, tri tačke za ilegalnu distribuciju ketamina i jednu tačku za distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću.

Sanga je tada priznala da je bila svesna da su bočice koje je prodala Flemingu bile namenjene Periju.

Takođe je priznala da je prodala ketamin jednoj osobi u avgustu 2019, koja je preminula nekoliko sati kasnije od predoziranja.

Fleming, Ivamasa i dva lekara optužena u ovom slučaju - Mark Čavez i Salvador Plasensija - izjasnili su se krivim za federalna krivična dela vezana za drogu.

(BBC News, 04.08.2026)