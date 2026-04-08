CLS pružio podršku redakciji N1 i svim profesionalnim medijima u Srbiji

Beta pre 33 minuta

 Profesionalni i objektivni mediji su temelj svakog demokratskog društva i neophodan korektiv bilo koje izvršne vlasti, saopštio je danas Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

"Rukovodstvo, stručni timovi i članovi CLS izražavaju punu podršku radu redakcije N1 i svim medijima koji služe javnom interesu i pluralizmu mišljenja i izražavanja u Srbiji", naveli su iz CLS u saopštenju.

Istakli su da novinari i urednici nisu obični zaposleni, već su, prema Zakonu o javnom informisanju i medijima, društveni delatnici koji služe javnom interesu.

"Zato moraju biti zaštićeni od samovolje i kaprica kako izvršne vlasti, tako i vlasnika kapitala", poručili su iz CLS.

Dodali su da tačna i pravovremena informacija, kritičko mišljenje i pravo da se svaka strana čuje, nemaju cenu i ne mogu se kupiti niti prodati.

(Beta, 08.04.2026)

Povezane vesti »

