Inicijativa A11: Politička zloupotreba Roma kroz siromaštvo u Srbiji

Beta pre 47 minuta

Inicijativa A 11 saopštila je danas, povodom 8. aprila - Međunarodnog dana Roma, da se romska zajednica u Srbiji suočava dubokom društvenom nejednakošću, izraženom socijalnom isključenošću i sistemskom diskriminacijom zbog kojih značajan broj njenih pripadnika živi u ekstremnom siromaštvu, koje se koristi kao "glavni alat političke zloupotrebe Roma".

"Uprkos ovim stalnim teškoćama, položaj Roma i Romkinja je često eksploatisan u političkom kontekstu, posebno u predizbornim ciklusima, čime se dodatno produbljuje marginalizacija ove zajednice. Takve prakse mogu dodatno da prodube nepoverenje u institucije i otežaju napore usmerene ka unapređenju položaja ove zajednice", navodi se u saopštenju.

U prethodnim mesecima, kako su dodali, zabeleženi su slučajevi u kojima su Romkinje i Romi, uključujući i decu, bili uključeni u aktivnosti političkih aktera na način koji "otvara pitanja o granicama dozvoljenog postupanja i zaštiti dostojanstva i prava pripadnika ove zajednice".

"Za razliku od ranijih perioda, kada su ovakve prakse bile manje vidljive, sada se češće odvijaju u javnom prostoru, što dodatno ukazuje na potrebu za jasnijim institucionalnim odgovorom", ocenila je ta inicijativa.

Prema njihovoj oceni, široj javnosti zloupotreba Roma i Romkinja stvara utisak da su pripadnici te manjinske zajednice podložni manipulaciji, što gradi "iskrivljenu sliku stvarnosti i dodatno produbljuje diskriminaciju i sistemsku nepravdu".

"U takvom kontekstu, važno je izbeći pojednostavljene narative koji odgovornost prebacuju na same pripadnike zajednice. Umesto toga, neophodno je ukazati na šire društvene i institucionalne okolnosti koje oblikuju njihove izbore", navodi se u saopštenju.

Romi i Romkinje u Srbiji, kako su dodali, na svakom koraku se suočavaju s preprekama u zaposlenju, pristupu socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i zdravstvenoj zaštiti, najčešća su meta nelegalnih prinudnih iseljenja, a najteže su pogođeni primenom Zakona o socijalnoj karti - koji je u Srbiju uveo informacioni sistem baziran na poluautomatskom odlučivanju o pravima iz oblasti socijalne zaštite.

(Beta, 08.04.2026)