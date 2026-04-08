Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Beta pre 53 minuta

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je, povodom Svetskog dana Roma, ocenio da i pored određenih pomaka u prethodnom periodu, uslovi njihovog stanovanja i dalje ostaju jedan od najznačajnijih strukturnih problema.

"Značajan broj pripadnika romske zajednice živi u neformalnim ili podstandardnim naseljima, često bez pristupa osnovnim komunalnim uslugama kao što su voda, električna energija i kanalizacija. Ovakvi uslovi neposredno utiču na kvalitet života i ostvarivanje drugih osnovnih prava, uključujući pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu sigurnost", naveo je Pašalić u pisanoj izjavi.

Dodao je da Romima "pristup zdravstvenoj zaštiti i dalje predstavlja izazov, naročito usled uslova života i komunikacijskih barijera između romske zajednice i zdravstvenog sistema".

"Posebnu zabrinutost izaziva govor mržnje usmeren prema Romima, koji se sve češće pojavljuje u medijskom prostoru. Ovakvi sadržaji doprinose širenju predrasuda i netrpeljivosti. Zbog toga je neophodno blagovremeno, odlučno i proaktivno reagovanje nadležnih organa, kako bi se sprečilo dalje širenje štetnih poruka, posebno kada je reč o medijima koji dosežu široku publiku", upozorio je Pašalić.

(Beta, 08.04.2026)

Pašalić povodom Dana Roma: „Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje“

Pašalić povodom Dana Roma: „Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje“

Serbian News Media pre 53 minuta
Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Radio sto plus pre 43 minuta
Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Pravo u centar pre 53 minuta
Zaštitnik građana povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Zaštitnik građana povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Danas pre 1 sat
Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

N1 Info pre 1 sat
Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Pašalić povodom Dana Roma: Uslovi stanovanja neizdrživi, kažnjavati govor mržnje

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Otvoren konkurs za stipendiranje Super devojčica u IKT-u 2026

Otvoren konkurs za stipendiranje Super devojčica u IKT-u 2026

Mašina pre 8 minuta
Neradni dani za Vaskrs i prolećni raspust

Neradni dani za Vaskrs i prolećni raspust

Plus online pre 8 minuta
Eksplodirala veš mašina u stanu na Banjici, izbio požar

Eksplodirala veš mašina u stanu na Banjici, izbio požar

NIN pre 8 minuta
Brzi voz Beograd-Bar pogrešno preusmeren ka Čačku

Brzi voz Beograd-Bar pogrešno preusmeren ka Čačku

Morava info pre 3 minuta
Hitno se povlači kuhinjski proizvod iz Lidla u Srbiji: Nije bezbedan, kupcima vraćaju novac i bez računa

Hitno se povlači kuhinjski proizvod iz Lidla u Srbiji: Nije bezbedan, kupcima vraćaju novac i bez računa

Rešetka pre 3 minuta