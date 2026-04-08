Protest u Nišu zbog oduzimanja dozvole za rad departmanima Filozofskog fakulteta

Studenti i građani protestovali su večeras zbog dopisa Ministarstva prosvete koji je danas stigao Filozofskom fakultetu u Nišu, a u kome je rečeno da se departmanima za srbistiku, istoriju i ruski jezik na tom fakultetu oduzima dozvola za rad.

Pomenuta tri departmana, kako je ranije najavljeno, biće sastavni deo Fakulteta srpskih studija.

Studenti i građani najpre su se okupili ispred zgrade Filozofskog fakulteta, a potom je organizovana protestna šetnja do prostorija Fakulteta srpskih studija na Trgu kralja Milana.

Studenti i zaposleni na Filozofskom fakultetu istakli su na protestu da je u pitanju još jedan "sraman potez u postupku nezakonitog osnivanja Fakulteta srpskih studija".

Oni su istakli da se najnovijom odlukom Ministarstva prosvete "krši autonomija Univerziteta, kao i prava studenata i zaposlenih na pomenuta tri departmana".

Asistent departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu Milan Videnović najavio je da će zaposleni pokrenuti različite postupke pred sudovima zbog akreditacije koje je nacionalno akreditaciono telo 27. marta izdalo Fakultetu srpskih studija i dozvole za rad koju je istog dana Ministarstvo prosvete izdalo tom fakultetu.

"Ono što smo ustanovili analizom dokumenata i ono na šta sumnjamo jeste da su vršene različite trgovine uticajem i da je korišćena dokumentacija Filozofskog fakulteta za potrebe nekog drugog fakulteta. Za to moramo da zatražimo krivičnu odgovornost", izjavio je Videnović.

On je kazao i da će biti analizirana i današnja odluka Ministarstva prosvete i ukoliko se pokaže da postoji osnov, biće pokrenuti sudski postupci i za tu odluku.

"Tražićemo odgovornost za svaki korak tamo gde je neko počinio bilo šta, gde je izvršio bilo kakav uticaj. Ovo neće proći ovako", istakao je Videnović.

Na dodeli akreditacije i dozvole za rad Fakultetu srpskih studija, 27. marta u Ministarstvu prosvete, rečeno je da će studijski programi Fakulteta srpskih studija obuhvatati osnovne, master i doktorske studije iz oblasti istorije i srbistike, dok će na osnovnim i master studijama biti dostupan i program ruskog jezika i književnosti.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Dejan Vuk Stanković rekao je tada da je Fakultet srpskih studija nastao iz potrebe za "očuvanjem svesti o vrednosti Srbije, odnosno o temeljnom opredeljenju srpskog naroda da istorijski, kroz državu brani i afirmiše svoju slobodu".

(Beta, 08.04.2026)