Skup podrške studentima kojima danas počinje suđenje, blokiran saobraćaj ispred Palate pravde

Nekoliko stotina studenata i građana okupilo se jutros pre 10 časova ispred Palate pravde u Beogradu, uoči početka suđenja za devetoro studenata uhapšenih nakon Vidovdanskog protesta 28. juna prošle godine.

Okupljeni, koji prave buku duvanjem u pištaljke, blokirali su saobraćaj u Savskoj ulici u pravcu ka gradu, javlja reporter agencije Beta.

Među okupljenima su i funkcioneri Demokratske stranke i Pokreta Kreni-promeni.

Studenti, koji se brane sa slobode, a kojima suđenje počinje u 10 sati pred Višim sudom u Beogradu, stigli su u Palatu pravde gde se nalazi sedište suda.

Devetoro studenata, kako su preneli studenti u blokadi koji su i pozvali na skup "Mislim, dakle optužen sam", tereti se za krivično delo priprema protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu.

Studenti i građani organizovano su došli na današnji skup iz dva pravca, nakon što su se ranije jutros okupili ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta, odakle su pešačili do Palate pravde udaljene oko dva kilometra.