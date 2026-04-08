Skup podrške studentima kojima danas počinje suđenje, blokiran saobraćaj ispred Palate pravde
Okupljeni, koji prave buku duvanjem u pištaljke, blokirali su saobraćaj u Savskoj ulici u pravcu ka gradu, javlja reporter agencije Beta.
Među okupljenima su i funkcioneri Demokratske stranke i Pokreta Kreni-promeni.
Studenti, koji se brane sa slobode, a kojima suđenje počinje u 10 sati pred Višim sudom u Beogradu, stigli su u Palatu pravde gde se nalazi sedište suda.
Devetoro studenata, kako su preneli studenti u blokadi koji su i pozvali na skup "Mislim, dakle optužen sam", tereti se za krivično delo priprema protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu.
Studenti i građani organizovano su došli na današnji skup iz dva pravca, nakon što su se ranije jutros okupili ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta, odakle su pešačili do Palate pravde udaljene oko dva kilometra.
(Beta, 08.04.2026)