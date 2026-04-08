Sukobi na Bliskom istoku se nastavljaju uprkos primirju

Beta pre 1 sat

Od jučerašnjeg proglašenja prekida vatre, u više zemalja Bliskog istoka danas su nastavljeni napadi.

Američki mediji izveštavaju da Izrael i dalje napada Iran, pozivajući se na izraelske zvaničnike.

Napadi se nastavljaju uprkos potvrdi Bele kuće da je i Izrael pristao na sporazum o prekidu vatre, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Zvaničnog odgovora Izraela na objavu SAD i Irana o prekidu vatre još nema.

Izveštaja o napadima ima i u Jerusalimu i izdata su upozorenja za stanovništvo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina je saopštilo su se od jutros oglašavaju sirene, pozivajući stanovnike da potraže sklonište.

U Kataru su presretnute rakete usmerene ka toj zemlji, objavilo je tamošnje Ministarstvo odbrane na društvenim mrežama.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su rakete i dronovi usmereni ka toj zemlji iz pravca Irana. 

Saudijska civilna odbrana izdala je najmanje dva upozorenja u poslednja dva sata.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da će na dve nedelje odložiti pretnje uništenjem iranske civilne infrastrukture, ako Teheran bezuslovno i u potpunosti otvori vitalni Ormuski moreuz za transport nafte.

(Beta, 08.04.2026)

