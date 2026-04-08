Tramp prihvatio dvonedeljno primirje pod uslovom da Iran potpuno otvori Ormuski moreuz

Beta pre 49 minuta

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u utorak kasno uveče po evropskom vremenu da će na dve nedelje odložiti pretnje uništenjem iranske civilne infrastrukture, ako Teheran bezuslovno i u potpunosti otvori vitalni Ormuski moreuz za transport nafte.

"Slažem se da obustavim bombardovanja i napade na Iran na dve nedelje", napisao je američki predsednik na svojoj platformi Truth Social nešto više od sat vremena pre isteka ultimatuma, nakon razgovora sa pakistanskim posrednicima, koji su prvi ponudili takvu ideju.

"Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, neposredno i bezbednost otvaranje Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napade na Iran na period od dve nedelje. To će biti dvostrano primirje", naveo je Tramp u poruci.

"Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma dobro napredujemo ka konačnom sporazumu o dugoročnom miru sa Iranom i miru na Bliskom istoku", dodao je američki predsednik.

"Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to upotrebljiva osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje", naveo je Tramp.

On je završio poruku rečima: U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednik, a takođe i kao predstavnik zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja.

Premijer Pakistana Šebhaz Šarif prehodno je, ranije večeras, zamolio zaraćene strane u američko-izraelsko-iranskom ratu da dopuste dvonedeljno primirje kako bi se "omogućilo diplomatiji da pronađe put do okončanja rata", preneo je Si-En-En (CNN).

Pakistan, Egipat, Turska i Saudijska Arabija su posrednici između zaraćenih strana u ovom sukobu.

U toku večeri, pre isteka ultimatuma, vazdušni napadi SAD su pogodili dva mosta i železničku stanicu u Iranu, javio je AP, a američke snage su navodno pogodile i vojnu infrastrukturu na ostrvu Harg, ključnom čvorištu za iransku proizvodnju nafte.

Trampove pretnje uništavanjem civilne infrastrukture u Iranu u utorak su osudili i čelnici Ujedinjenih nacija, kao i Papa Lav XIV.

(Beta, 08.04.2026)