UNS: Umesto epiloga, slučaj smrti Dade Vujasinović dočekao zastarelost

Danas se navršavaju 32 godine od smrti novinarke lista "Duga" Radislave Dade Vujasinović koja i dalje nije rasvetljena, a slučaj je dočekao zastarelost, saopštilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

"Ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj navode se kao mogući uzroci smrti Dade Vujasinović, a 2024. godine, 30 godina od tragičnog događaja, nastupila je potpuna zastarelost krivičnog gonjenja za krivično delo ubistva", naveli su iz UNS-a u saopštenju.

Prvobitna verzija događaja, nakon što je novinarka "Duge" pronađena mrtva, bila je da je izvršila samoubistvo, pucnjem u grudi iz lovačke puške, ali je istraga obnavljana nekoliko puta.

Porodica Dade Vujasinović, koja nije verovala da je reč o samoubistvu, angažovala je privatnog balističara Zorana Jovanovića koji je utvrdio da je na fotelji osim Dadine, bila još jedna krvna grupa, što ukazuje da je u stanu bila još jedna osoba.

Njegov nalaz dostavljen je Tužilaštvu u decembru 1994. godine, ali je odbijen.

Balističar Vladimir Kostić 2008. godine obavio je veštačenje i sudu je predao nalaz u kome se navodi da su u telu Dade Vujasinović pronađena i dva filcana čepa, što bi značilo da je sebe usmrtila sa dve patrone iz lovačke puške, odnosno, da je u sebe morala da puca dva puta, što nije moguće.

Okružni javni tužilac u Beogradu je, u januaru 2009. godine, prekvalifikovao slučaj u ubistvo umesto samoubistva i pokrenuo pretkrivični postupak.

Holandski forenzički institut u Hagu, kojem je Ministarstvo pravde septembra 2015. godine prosledilo dokazni materijal, utvrdio je, međutim, da je u telu Dade Vujasinović pronađen jedan filcani čep, a ne dva, kako je tvrdio balističar Vladimir Kostić.

Međutim, Forenzički institut u Hagu nije utvrdio uzrok i način smrti novinarke.

Zaključak izveštaja dostavljenog VJT-u jula 2016. godine je da "povrede koje je kritičnom prilikom zadobila pokojna Radislava Dada Vujasinović mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja".

Radislava Dada Vujasinović pronađena je mrtva 9. aprila 1994. godine u svom stanu u Trećem bulevaru broj 118 u Novom Beogradu, a u zapisniku koji je sačinjen posle obavljene obdukcije navedeno je da je umrla dan ranije, u 1.30 sati.

Rođena je 10. februara 1964. godine u Čapljini, u Bosni i Hercegovini, a diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za Jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik 1987. godine.

Novinarsku karijeru je započela u "Privrednom pregledu", a nakon toga je pisala autorske tekstove za list "Duga", gde je 1993. godine postala član uređivačkog kolegijuma.

U profesionalnoj karijeri Dade Vujasinović ostali su istraživački tekstovi i reportaže o ratnim događajima u Jugoslaviji i političkim događajima u Srbiji.

Za reportaže sa ratišta dobila je nagradu Udruženja novinara Srbije (UNS) "Svetozar Marković".

U jednom intervjuu, neposredno pred smrt, izjavila je: "Ako mi nekad padne saksija na glavu, nemojte da pomislite da je to bio nesrećan slučaj", naveli su iz UNS-a.