Vremenska prognoza za četvrtak 9. april 2026: Sutra oblačno i svežije vreme

Beta pre 2 sata

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a u planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnim snegom. Jutro hladno, uz slab prizemni mraz.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od minus jedan do šest, a najviša od 10 do 15.

U Beogradu posle pretežno sunčanog i hladnog jutra sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, u toku dana promenljivo oblačno, a posle podne je u pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna kiša.

Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od dva do pet, a najviša oko 14.

U Srbiji narednih dana promenljivo oblačno i u većini mesta suvo vreme. U subotu u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije mestimično kiša, a od ponedeljka kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se ponegde i u ostalim predelima.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 9. april 2026.

Astmatičarima i osobama sa obolјenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenlјivo raspoloženje.

(Beta, 08.04.2026)

Vremenska prognoza Srbije: hladna jutra i promenljivo vreme sa mrazem do Uskrsa

Za Uskrs malo oblačno, temperatura do 19 stepeni

Temperatura pada na -7! RHMZ objavio neverovatnu vremensku prognozu za Uskrs: Mraz udara kao usred zime

Spremite se! Stižu pljuskovi kiše, krupe i snega, evo i kada: Ova 2 dana doneće mraz, temperatura ide u minus

Ponegde kiša i mraz: RHMZ objavio kakvo će biti vreme do 12. aprila

Stiže novo zahlađenje

Još jedna promena sledi već sutra! Osetiće je mnogi u Srbiji, evo šta piše na sajtu RHMZ

"Vlast koristi špijunski softver iz Izraela da nadzire ko u sistemu bezbednosti gleda N1 i Novu"

Vremenska prognoza Srbije: hladna jutra i promenljivo vreme sa mrazem do Uskrsa

Žao mi je što će među nama ostati jedan hrabar manje

Ko po novim pravilima ima pravo na besplatan obrok u Beogradu

Grad Niš ponovo angažuje vlasnika „Informera“ novcem građana – cifra prelazi 1,4 miliona dinara

