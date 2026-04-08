Vremenska prognoza za četvrtak 9. april 2026: Sutra oblačno i svežije vreme

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a u planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnim snegom. Jutro hladno, uz slab prizemni mraz.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od minus jedan do šest, a najviša od 10 do 15.

U Beogradu posle pretežno sunčanog i hladnog jutra sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, u toku dana promenljivo oblačno, a posle podne je u pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna kiša.

Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od dva do pet, a najviša oko 14.

U Srbiji narednih dana promenljivo oblačno i u većini mesta suvo vreme. U subotu u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije mestimično kiša, a od ponedeljka kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se ponegde i u ostalim predelima.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 9. april 2026.

Astmatičarima i osobama sa obolјenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenlјivo raspoloženje.

(Beta, 08.04.2026)