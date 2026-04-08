Luk tri puta skuplji u Beogradu nego u Leskovcu! Aprilski pijačni barometar: Jedna namirnica pojeftinila za 200 dinara, a evo gde je meso "papreno" (tabela)

Najveće razlike u cenama pojedinih namirnica beleže se između gradova, pri čemu su neke tri puta skuplje.

Sir i kajmak su najskuplji u Novom Pazaru, a najpovoljniji u Kraljevu i Vranju. Pasulj jeftiniji, a meso skuplje, Beograd je vodeći po cenama povrća, dok je najjeftinije voće u Srbiji u Leskovcu - pokazuje prvi aprilski "pijačni barometar". Prvi ovomesečni izveštaj Republičkog zavoda za statistiku ( RZS) o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda na pijacama i trgovinama, takođe pokazuje da od grada do grada Srbije i dalje važe velike razlike, pa su u pojedinim