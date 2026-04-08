Mega afera zbog koje su svi zanemeli! Radnik Fejsbuka uhvaćen u neviđenoj krađi 30.000 privatnih slika, odmah je otpušten

Iz Mete, kompanije u čijem je vlasništvu Fejsbuk, su potvrdili da je sumnjivi upad otkriven pre više od godinu dana Inženjer, koji živi u Londonu, pušten je uz kauciju dok se istraga nastavlja Protiv bivšeg zaposlenog u kompaniji Meta vodi se policijska istraga zbog sumnje da je preuzeo oko 30.000 privatnih fotografija sa Fejsbuka (Facebook). Slučaj je prijavila sama Meta nakon što je otkrila da je zaposleni u Londonu zaobišao interne sisteme kako bi pristupio