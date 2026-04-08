Najjači talas napada usred primirja! Konačno otvoren Ormuški moreuz, a Iran iz osvete udario na UAE i Kuvajt: Tramp objavio pakleni plan Amerike (foto, video)

Iran je proglasio "istorijsku pobedu" nad SAD i Izraelom, ističući da je Vašington prihvatio njihov plan, dok Bela kuća i Tramp tvrde da je primirje američka pobeda Napadi i eksplozije su prijavljeni u Jerusalimu, Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i drugim zemljama regiona, što ukazuje na i dalje napetu situaciju.

Rat između Irana, Amerike i Izraela ušao je u 40. dan. Predsednik SAD Donald Tramp jutros je, sat pre isteka roka koji je dao Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, saopštio da se Iranom dogovorio o dvonedeljnom prekidu vatre. Donald Tramp je rekao da će to biti obostrano primirje, ali da dugoročno primirje još uvek daleko. Dodao je da je period od dve nedelje sasvim dovoljan da se sporazum finalizuje i konsoliduje. Ovu odluku podržao je i Izrael. Sve o ratu Irana,