Ovaj čovek je zaustavio "kraj sveta"! 90 minuta delilo nas je do katastrofe: Prvo je uključio Kinu i pričao sa Trampom, a onda "ućutkao" oružje

Dok je Tramp javno pretio potpunim uništenjem Irana, iza kulisa je vođena intenzivna diplomatska aktivnost Kako su sati prolazili, brojne ličnosti - od pape Lava do glumca Bena Stilera - pozivale su Trampa da odustane od eskalacije U utorak uveče, sa svega 90 minuta koliko je bilo preostalo na njegovom satu “sudnjeg dana”, američki predsednik Donald Tramp objavio je preokret u ratu sa Iranom – dvonedeljno primirje. “Pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane