Poginuo muškarac (30) u udesu u Surčinu! Hitna pomoć intervenisala i zbog devojčice (5) na Novom Beogradu

U Beogradu su se dogodila još dva udesa, u jednom je devojčica od 5 godina prošla bez povreda, a u drugom je motociklista lakše povređen Hitna pomoć je tokom noći u Beogradu imala 86 intervencija Muškarac star 30 godina poginuo je protekle noći u saobraćajnoj nesreći u Surčinu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 2.06 časova u Ulici Braće Ljubinković u Petrovčiću u beogradskoj opštini Surčin. - Lekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović. Negde oko 19 časova u Bulevaru Zorana Đinđića beogradska Hitna pomoć